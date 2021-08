BRUNET, Claire-Hélène Trudelle



À l'Hôpital Général de Québec, le 25 mai 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Claire-Hélène Trudelle, épouse de feu monsieur Gérard Brunet. Elle était la fille de feu dame Régina Locas et feu monsieur Joseph-Ludger Trudelle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Thérèse; ses neveux et nièces: Jacques (Doris Guay), Michel (Céline Carrier), Marcelle (Agen Lébreux), Alain Chassé (Michelle Lachance), Réjean Duchesneau et Johanne Duchesneau (Katie Fraser); autres parents et de nombreux amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Adrien (Cécile Duchesneau), Aline (Camille Chassé), André (Desneiges Wiseman), Anne-Marie (Roger Duchesneau), Jeanne, Jacqueline (André Mercier) et Rolande. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale -Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél.: (418) 691-0766, site internet: www.fondationfais.org