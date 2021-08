PELLETIER BLANCHET, Georgette



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 août 2021 à l'âge de 85 ans, est décédée madame Georgette Pelletier, épouse de monsieur Hervé Blanchet. Fille de feu dame Annette Blanchette et de feu monsieur Raymond Pelletier, elle demeurait à Saint-Marcel-de-L'Islet. Outre son époux Hervé, elle laisse dans le deuil ses enfants : Colin (Brigitte Pelletier), Maryse (Bertrand Couillard), Gérald (Sonia Caron) et Yves (Diane Deschênes); ses 11 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Gaby (Arthur Bernier), Evelyne (Camille Bélanger), Denise (Gilles Fortin), Jacqueline (feu Rodrigue Bélanger), feu Jean-Noël (Diane Aubry), feu Hervé (feu Micheline Chabot), Hélène (Marcel Cormier), Rosella (feu Yvon Langlois), Jocelyne (Roger Dancause), Jocelyn (Hélène Pelletier), Gervais (Louise Lépine); de la famille Blanchet : feu Laurette (feu Henry Rouillard), Claude (Pauline Fournier), Jean-Luc (Jeanne d'Arc Laflamme), Marc-Yvon (Marcelle Bélanger), Denise (feu Omer Bouchard). Sont aussi affectés par son départ ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.La famille sera présente à lale vendredi 27 août 2021 de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 13h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Marcel. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire