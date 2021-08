BLOUIN, Andrée Giguère



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Andrée Giguère, épouse de monsieur Paul-Eugène Blouin. Elle était la fille de feu dame May Cogger et de feu monsieur Henri Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son mari Paul-Eugène Blouin; ses enfants: Johanne (Jacques Bertrand), Richard (Andrée Lejeune), Claude (Louise Malo-Blouin), Jean (Gaby Bellerose); ses petits-enfants: Audrey Blouin (Pier-Luc Girard), Ève Blouin (Mickaël Desmarais), Jonathan Seguin (Félicia Riendeau), Pierre Louis Malo, Katherine Meek (Jordan Meek), Isabelle Malo-Blouin (Jean-Sébastien Morin), Vincent Blouin, Fréderic Blouin, Philippe Blouin ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Robert (Janet Munro), Jean (feu Renée Cantin), Lise (smnda), Nicole (feu Jean-Guy Caouette), Michelle, Suzanne (Jean-Paul Dion), Richard (Lise Bourget) et Ginette (feu Pierre Pelletier); sa belle-sœur feu Jeannine Blouin (Alexis Gauthier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à l'équipe de gériatrie et soins palliatifs de St François d'Assise en cette période de pandémie. Leur compréhension et leur humanisme nous ont permis d'accompagner dans la sérénité notre mère dans les derniers moments de sa vie. Nous voulons également remercier tous les membres de la famille Giguère pour leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Sœurs Missionnaires Notre-Dame d'Afrique, 5655, rue de Salaberry, Montréal, Qc, H4J 1J5 et à la Fondation Giguère, 1823, rue de boulogne, L'Ancienne-Lorette, Qc, G2E 2T4, téléphone : 418-570-7773, rg@fondationgiguere.ca.