SIMARD, Thérèse Lemelin



Entourée de ses enfants, le 24 août 2021, à l'hôpital Papineau de Gatineau, est décédée en toute sérénité, à l'âge de 76 ans, dame Thérèse Lemelin, épouse de monsieur Ross Simard. Elle était la fille de feu Joseph Lemelin et de feu dame Germaine Huot. Elle laisse dans le deuil outre son époux Ross Simard, ses enfants: Lucie (John), Dominique (Chantal) et Bruno (Mélanie), ses petits-enfants: Samuel et Raphaël; ses frères: Claude (Lilianne), François (Marie-Marthe), Louis (Suzanne) et Jacques (Colette); ses sœurs: Jacqueline (Lucien), Monique (Gaston), Madeleine (Claude); ainsi que nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.et de là au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la