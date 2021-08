LÉGARÉ, Pauline Pageau



Merci pour ton dévouement, ta générosité et ta grande disponibilité. Tout l'amour et le bonheur que nous avons eus le privilège de partager avec toi resteront à jamais gravés dans nos cœurs.Nous t'aimonsTes enfantsÀ son domicile, le 21 octobre 2020, à l'âge de 95 ans et 7 mois, est décédée dame Pauline Pageau Légaré, épouse de feu Wilfrid Légaré, fille de feu Alice Bédard et de feu Cyprien Pageau. Elle demeurait à Québec (Saint-Émile).et par la même occasion remercient les personnes qui seront présentes. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mariette, Nicole (Jacques Gagnon), Jean-François (Sylvie Dufour), Richard (Valérie), Pierre (Lise); ses petits-enfants: ses chouchous Maxime et Alexandre, Jonathan et Maryka, Janine, Jessica et Nathan, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre feu Carolle (mère de Jonathan); ses sœurs et frères: feu Marie-Alice (feu Mathieu Barbeau), feu Maurice, feu Lucien (feu Aline Ampleman), feu René (feu Thérèse Ampleman), feu Rita (feu Jean-Marie Fillion), feu Marcel (feu Gertrude Galarneau), feu Cécile (feu Roger Therrien), feu Jules (feu Léonie Légaré), feu Gilbert (feu Anne-Marie Rhéaume); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Légaré: feu Rose-Alva (feu Paul Rhéaume, feu Gaston Plamondon), feu Marguerite (feu Lucien Fleury); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie Nadine Goulet et ses collègues du CLSC de la Jacques-Cartier pour les bons soins prodigués depuis plusieurs semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des prières, des fleurs ou des dons à l'IUCPQ (Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec).