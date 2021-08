QUINTIN, Lucette Fillion



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lucette Fillion, épouse de monsieur Jean-Réal Quintin, fille de feu monsieur Odilon Fillion et de feu madame Alice Morin. Native de Thetford-Mines, elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda Quintin (Claude Boisvert) et Jean Quintin (Martine Rivard); ses petits-enfants: Marie-Pier Samson (Jean-Michel Marmette) et Vincent Quintin-Boisvert; ses arrière petits-fils: Noah et Mathaël; ses frères et sœurs: feu Roger Fillion (feu Aline Boutin, feu Rolande Fontaine), feu Paul-André "Paulo" Fillion (Rita Larochelle), feu Monique Fillion (feu Benoit Salmon), Claudette Fillion (feu Benoit Luneau), feu Jean-Guy Fillion (Monique Larochelle) et feu Gaston Fillion (Huguette Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Quintin: Gérard Quintin, Claude Quintin (Lorraine Dean), feu Paul-André Quintin (Ercilia Palacio) et Lise Champagne. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces, amis et amies, cousins et cousines.à compter de 9 h.