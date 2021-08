PLOURDE, Dolorès



À Québec, le 15 août 2021, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Dolorès Plourde fille de feu M. Joseph Plourde et de feu Mme Marie-Anne Cyr. Elle était l'épouse de M Nhut Minh Duong. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Madame Plourde laisse dans le deuil son époux M Nhut Minh Duong ; ses enfants ; Nathalie et Philippe ; ses frères et sœurs : Jeanne, Dorothée, Armande (Steve), Alyre (feu Léna), François (Ghyslaine), Huguette (Bertin) et Françoise (Brian) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de feu : Paul-Emile (feu Dorina), Éleliane (feu Gérard), Fernande (feu Antoine), Gérard (feu Jeanna), Thérèse (feu Michel), Dolar (feu Anne), Armand, Gisèle (Rodrigue) et Louis (Annette). Nous garderons dans nos cœurs ton souvenir empreint de ta compassion et ta tendresse, ton écoute attentive, ta créativité et ton humour. Jusqu'à la fin tu auras conservé un émerveillement devant la beauté de la vie en toute chose.