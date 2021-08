CÔTÉ, Jean-Paul



Aux soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 8 février 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Côté, époux de dame Ghislaine Labrecque. Né à Québec le 29 août 1943, il était le fils de feu dame Germaine Cloutier et de feu monsieur Mandoza Côté. Il demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Ghislaine, monsieur Côté laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Donald Arseneau), Sophie (Pierre-Mathieu Ferland); ses petits trésors adorés: Andy et James; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Aline (feu André Genest), Yolande (feu Robert Baribeau), Pierre (Christiane Giguère), Réjean (Sylvie Morin), Yves (Régine Morin); de la famille Labrecque: Thérèse (Raymond Lachance), Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg et du CLSC Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, Tél.: 1-866-343-2262, Site: www.societederecherchesurlecancer.ca. Les funérailles sont sous la direction de