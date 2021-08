RÉMILLARD, Paul-Aimé



La famille Rémillard a le regret de vous annoncer le décès de monsieur Paul-Aimé Rémillard décédé le 17 août 2021 à l'âge de 71 ans. Il était le fils de feu Jules Rémillard et de feu Gilberte Beaudoin. Il demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.Selon ses volontés, il n'y aura pas d`exposition ni de service religieux. Les cendres seront inhumées au cimetière de St-Raphaël-de-Bellechasse, vendredi le 27 août 2021 à 16h. Il laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Martine, Julien, Francine (Rosaire Therrien), feu Père Ghislain, Daniel, Claire (René Bouchard) et Simon; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à messieurs Gaétan et Laurent Roy pour l'avoir accompagné jusqu'au dernier moment ainsi qu'à Gilles Bernatchez et Marcel Roy pour leur visites assidues. Monsieur Rémillard a été confié pour crémation à la