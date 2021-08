BEAUPRÉ DION, Irène



À l'hôpital régional de Portneuf, le 9 août 2021, à l'âge de 102 ans et 10 mois, est décédée dame Irène Beaupré, épouse de feu monsieur Émile Dion, fille de feu monsieur Odina Beaupré et de feu dame Régina Ouellet. Elle demeurait à Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Beaupré laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints: Léo (Gisèle Moisan), feu Françoise (Marcel Moisan), André (Nancy Bacon), Aimé (Nicole Moisan), Julien (Huguette Cloutier), Florent (Reine Chateauvert), Clément, Emilienne (Michel Plamondon), Gilles (Lyne Beaupré), Micheline (Daniel Julien), Lise (Florent Drolet); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Cécile (feu Henri Moisan), feu Gilberte (feu Léo Gauvin (feu Paul-Roger Vigneault)), feu Yvette (feu Victorin Moisan), feu Fernande (feu Marcel Drolet), Rosette (feu Albert Genois), Jules-André (Irma Genois), Noëlla, feu Bruno; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion: feu Adrien (feu Gilberte Bouchard), feu Mariana (feu Edmond Genois), feu Robert (feu Léonie Beaulieu), feu Yvonne (feu Anédée Lemay), feu Jeanne D'Arc (feu Aurélien Paquet), feu Germaine (feu Paul-Eugène Boisvert), feu Jeannette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses filleuls, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé de Portneuf. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des funérailles et via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/