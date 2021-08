CÔTÉ, Eileen McGreevy



À Québec, le 17 août, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Eileen McGreevy Côté, épouse de feu monsieur Gilles Côté. Native de Oak Park ILL, elle demeurait à Québec depuis 1953.Elle ira reposer par la suite au cimetière Notre Dame de Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: John, Stamford CT; Gilles Jr, Québec QC; Mark (Catherine Justy), Kitchener ON; Eileen (Roger Brasseur), Ottawa ON; André (Marie-Josée Lachance), Richmond Hill ON; ses petits-enfants: John Jr (Caroline Flynn), Pénélope, Catherine (Michael Robinson) et Christopher Côté; Philippe-Alexandre et Julie-Christine Côté ainsi que leur mère Ginette Fleury; Catherine Johnson; Thomas et Juliette Côté; ses arrière-petits-enfants: Hudson, Brynn et Caleigha; son frère et sa belle-sœur: Gerald et Patricia McGreevy, Dallas TX; ainsi que ses cousins, cousines, nièces, neveux et de nombreux amis très chers. La famille tient à remercier l'équipe de professionnels du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe, ou par un don à la Fondation Saint-Brigid's Home, 1645 Chemin St-Louis, Québec QC G1S 4M3 (en ligne: https://www.canadahelps.org/en/charities/saint-brigids-home-foundation/) La direction des funérailles a été confiée à la