LABBÉ, Yolande



À la résidence Le Saint-Laurent, le 19 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yolande Labbé, épouse de feu monsieur Laurent Labbé, fille de feu Antonio Labbé et de feu Armoza Cloutier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurette (Richard Caron), Hélène (Alain Bilodeau) et Gilles (Suzanne Boutin); ses petits-enfants: Pascal (Nancy Guay), Madonna (Simon Roy) et Candide (Louis-Philippe Lebreux), Laurent et Béatrice; ses arrière-petits-enfants: Rose, Alex, Lucas, Mathis et Milan; les membres des familles Labbé ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Le Saint-Laurent à Lévis pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.