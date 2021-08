LEMIEUX, Réal



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 31 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Réal Lemieux, époux de feu madame Thérèse Bonneau. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (José Tavares), Réjean, René (Martine Lévesque) et Sylvain (Nathalie Larouche); ses petits-enfants : Mélissa, Priscilla, Jonathan et Alexandra, Gabriel, Catherine, Samuel et Clarisse, Vincent et Joanie; ses arrière-petits-enfants : Jasmin, Lysamarie, Victoria, Dylan, Alexandre, Doriane, Edgar; son frère, Rosaire Lemieux (Lise Lemelin); son beau-frère, Conrad Bonneau (feu Louise St-Germain); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour toutes les attentions.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10 h.