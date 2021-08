MÉTHOT, Claire



Après un long combat des suites d'une maladie pulmonaire, est décédée dame Claire Méthot, le 17 août 2021, à l'âge de 75 ans, épouse de monsieur Terence Donnelly, fille de feu Lucien Méthot et de feu Jeanne d'Arc Doré. Diplômée en commerce à l'université de Sherbrooke en 1970, elle a oeuvré chez Simpson Sears, au Gouvernement du Québec, au ministère des approvisionnements et à la SAAQ. Elle demeurait à Québec (secteur Cap-Rouge).La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Terence; son fils David Donnelly (Isabelle Beaulieu); les enfants de son conjoint: Steve Donnelly (Lucie Lyonnais), Kim Donnelly et Annick Donnelly (Éric Germain); ses frères et sœurs: Marc (Diane Turmel), Charles (Marie Sasseville), Clément (Hélène Gagnon), feu Lucie, Marie (feu Clément Rhéaume), Sylvie (Mario Samson) et Jean-François (Elise Cant); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Donnelly: Bill (Ann Buyting), Joan, Patrick (Maureen Fitzmorris), Robert (Camille Courdeau) et feu Shelley, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que ceux du 5e étage pour leurs excellents soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.