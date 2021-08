PELLERIN, André



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 9 juillet 2021, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur André Pellerin, époux de madame Claudette Haerinck. Il était le fils de feu monsieur Emilio Pellerin et de feu dame Antoinette Yockell. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative dude 13h à 14h30.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse Claudette, sa fille Sylvie (Gilles Roy). Il était le frère de: feu Yvon (feu Marcelle Blais), feu Jean-Emilio (Marthe Ménard), feu Noël (Lise Blais), feu Denise (feu Marie-Louis Picard), feu Alice, Louisette (Michel Lamonde), Françoise (Maurice Gamache), Michel (Murielle Bourget); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel médical de la Maison d'Hélène pour les excellents soins prodigués et leur accompagnement ainsi que chacun des intervenants du CLSC de Montmagny, tout particulièrement à Isabelle Bonneau, Michaëlla Bourgault, Julie Boulet et Andrée Drolet pour leur soutien, dévouement et disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. La direction a été confiée à la