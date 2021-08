LAVALLÉE, Pierre



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 15 août 2021, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Pierre Lavallée, fils de feu monsieur Maurice Lavallée et de feu madame Angéline Bertrand. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Neuville. Selon ses volontés il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duPierre laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: soeur Louise s.c.s.l, Diane (Charles-Hector Bertrand), André, Eddy (Odette Rochefort), Danielle (Gaëtan Bergeron), Pierrette (Marcel Béland) et Raymonde (Denis Falardeau); ainsi que ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca ou à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com