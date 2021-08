RACINE, Mario



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 août 2021 à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Mario Racine, époux de feu dame Céline Pichette. Il était le fils de monsieur Raymond Racine et de dame Colette Caron. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h30 à 13h30Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre ses parents Colette et Raymond, ses fils : Patrice et Jonathan (Isabelle Dupont) ; ses petits-enfants : Thomas-Louis Racine (Léa Gosselin), Gabrielle Poirier, Zachary, Jacob et Noah Racine ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Linda (Denis Vachon), Sylvie (Daniel Lachance), Christian (Valérie Bouchard), Francine (Gilles Asselin), Stéphane (Audrey Caron Cinq-Mars), Nathalie (Alain tremblay) et Caroline (feu Yves Saillant) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pichette : Yvon (Lilianne Caron), Claudette (Albert Defoy), Rachel (Claude Picard), Jacques (Linda Hains) feu France (Herman Lachance), Diane (Ghislain Bilodeau), Cécilienne (Gilles Bilodeau), Guy, Claude (Nancy Bilodeau) et il était le beau-frère de feu Gaston. Il laisse également dans le deuil ses filleuls Katheline Asselin et Julien Bilodeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le docteur Robert Cadrin ainsi que le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Elle tient également à remercier chaleureusement le Père Jacques Fortin pour sa présence réconfortante, ses belles paroles et son soutien apporté à Mario et sa famille. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/