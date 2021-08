VALLÉE, Noëlla



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 août 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Noëlla Vallée, épouse de feu monsieur Paul-Émile Vallée. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Vallée laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Rosaire Marceau), Jean-Claude (Francine Bernier), Camille (Gilles Robitaille), feu Yvon (Huguette Boisvert) et feu Jocelyne; ses petits-enfants: Christian Marceau (Pascale Richard), Carl Marceau (Martine Sarrasin), Claudia Vallée, Stéphane Vallée (Laurence Beaulieu), Mireille Robitaille (André-Marc Goulet) et Marian Robitaille (Valérie Dumas); ses arrière-petits-enfants: Laurence Marceau, Julien Marceau, André-Marc Goulet, Andrée-Anne Goulet, Jérémie Goulet, Alexy Robitaille et Léa Robitaille; sa sœur Louisette (feu Paul Thomassin); ses belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. Un remerciement spécial au personnel des Jardins Lebourgneuf (Madame Annie Thibeault) ainsi que le personnel du P-3000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison