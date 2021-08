DALLAIRE, Simon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2021, à l'âge de 97 ans et six mois, est décédé monsieur Simon Dallaire, fils de feu monsieur Arsène Dallaire et de feu madame Maria Bélanger. Il fut l'époux de feu madame Yolande Labadie, puis le conjoint de feu madame Antonia Bernier et de madame Marguerite Boutin. Il demeurait à la résidence Le Royal de Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Pauline Fiset), Bernard et feu Gaétan; son petit-fils : Renaud (Véronique Marquis et sa fille Ariane); ses arrière-petits-fils : Nathan et Ludovic; ses frères et sœurs : feu Léopold, feu Rose-Hélène (feu Laurent Caron), feu Eugène (feu Suzanne Roy), feu Juliette (Clément Boutin), feu Édouard, feu Charles et Henri (Michèle Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labadie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Le Royal de Saint-Anselme pour leur dévouement et leurs bons soins.à compter de 12h.et de là au cimetière paroissial.