DROLET, Gertrude



Au CHSLD Jeffery Hale, le 26 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Gertrude Drolet, épouse de feu monsieur Philémon Bernard, fille de feu Jean-Baptiste Drolet et de feu Émilia Gagné. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Renée Bernard (Paul-André Lachance, feu Jacques Germain), Hélène Bernard (Jean-Paul Labrie, feu Jean-Yves Couture), Réjean Bernard (Diane Pelletier) et feu Martine Bernard; ses petits-enfants : Karl et Julie Lachance, Jonathan et Geneviève Chabot, Fannie-Rose Bernard, Jade, Hugo, Rosalie, Anie, Pierre-Alexis, Patrick et Océane St-Georges, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre : ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères : feu Gabriellis Hamel (feu Flore), feu Josaphat Hamel (feu Jeannette), feu Jean-Jules Drolet (feu Alice), feu Émilienne Drolet (feu Roméo), feu Victorien Drolet (feu Jeannine), feu René Bernard (feu Alexandrine), feu Florence Bernard (feu Gérard), feu Louise Bernard et feu Jean-Paul Bernard (Yvette). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 5e étage du CHSLD Jeffery Hale pour l'humanité qu'il témoigne au quotidien auprès de leurs bénéficiaires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.