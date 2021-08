Achat d’une première propriété: le NPD souhaite aussi doubler le crédit d’impôt

Les néodémocrates ont à leur tour dévoilé leur plan pour aider les Canadiens à accéder à leur première propriété en s’engageant à doubler le crédit d’impôt pour l’achat et à le transformer en remboursement.

«Acheter sa première maison est un objectif pour beaucoup de jeunes familles, mais ces jours-ci, cela semble de plus en plus hors de portée. Au lieu d’aider les familles, Justin Trudeau a laissé le champ libre aux riches promoteurs immobiliers pour faire grimper les prix», a déclaré Jagmeet Singh, par communiqué.

En plus de doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison, le leader du Nouveau Parti démocratique (NPD) souhaite aussi présenter des mesures pour réduire les paiements hypothécaires des familles.

«Nous allons nous assurer d’en faire une priorité», a assuré M. Singh lors d’un point de presse jeudi matin à Winnipeg, au Manitoba.

Cette annonce fait ainsi partie du deuxième volet du plan des néodémocrates pour mettre fin à la crise du logement. Jagmeet Singh s’était déjà engagé la semaine passée à construire 500 000 nouveaux logements, mais aussi de fournir une aide pouvant aller jusqu’à 5000 $ par année pour aider les familles à payer leur loyer.

Le parti a ainsi affirmé que près de 1,7 million d’habitations seront construites ou rénovées au cours des quatre prochaines années s’il est porté au pouvoir.

Un plan qui s’aligne avec celui des libéraux

Les libéraux ont également présenté en début de semaine leurs propositions pour l’accès au logement et plus particulièrement l’achat d’une première propriété.

Parmi les différentes mesures, le Parti libéral du Canada avait également annoncé vouloir doubler le crédit d’impôt pour une première résidence et réduire les versements hypothécaires mensuels. La création d’un compte épargne non imposable jusqu’à 40 000 $ a aussi été mise sur la table pour les Canadiens de 40 ans et moins.

Les conservateurs avaient quant à eux avancé lors de la première semaine de campagne électorale leur objectif de construire un million d’habitations en trois ans et de libérer 15 % des terrains fédéraux pour du logement.