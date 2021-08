LEMAY, Germain-Marie



À la résidence Château Bellevue de Lévis, le 16 mars 2020, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Germain-Marie Lemay, époux de feu Cécile Blanchet. Il demeurait autrefois à Lotbinière, où il y fut maire de 1976 à 1996. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Normand (Francine Fiset), Ginette (Gilles Breton), Line (Jean-Marie Constantineau), Lorraine (Jim Cairney), Murielle (Pierre Boyer), Daniel, Michel (Sandra Bélanger), Gilles (Sylvie Beaulieu), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son amie très proche: Angéla Labonté. Son frère et ses sœurs qui l'ont précédé dans la mort : feu Joachim (feu Irèna Richard), feu Rosa (feu Edmond Simard), feu Sr Ange-Aimée, ssscm. Ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Georges (Carmen Ouellet), feu Marcel (feu Laura Daigle), Monique, Ida, Armande (feu Charles Lachance), Louise (Jean-Guy Moses), Paul-Émile (Madeleine Bergeron), ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire Beaudoin Ferland Dupuis Ltée. La famille vous accueillera aule vendredi 27 août 2021 de 19h à 21h30 ainsi queà compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/