SIMARD, Germain



À la Maison Paul-Triquet, le 8 avril 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Germain Simard, époux de madame Pauline Samson, fils de feu monsieur Joseph Simard et de feu madame Grace Desmeules. Il demeurait à Québec. Outre l'amour de sa vie Pauline, il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Valérie Côté) et Michelle; ses petits-enfants : Pierre-Alexandre et Maxime-Olivier Simard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Simard et Samson. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer https://www.societealzheimerdequebec.com/et par la suite