RICHARD, Gaétane Bussières



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 26 février 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Gaétane Bussières, épouse de feu monsieur Bruno Richard. Elle était la fille de feu dame Olivine Dumont et feu monsieur Joseph Bussières. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jocelyne, Odette (Armand Laliberté), Sylvie et André (Caroline St-Pierre); ses petits-enfants: Vincent, Nicolas, Valérie (Hao Wong), Myriam (Jean-Philippe Lafrance), Véronique (Christian Gagnon), Alexandre, Vivianne (Olivier Bernier) et Justine (Maxime Légaré); ses sœurs: Agathe (Gilles Carrier) et Denise (feu Jean-Paul Leblanc), ses arrière-petits-enfants: Alice, Kenton, Liam, Alec, Millie, Emma, Raphaël, Eve et Sarah; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Manoir Archer sans oublier ceux du Centre hospitalier de l'Université Laval pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 0H4, tél.: 418 525-4385.