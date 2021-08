PETIT, Jacqueline Demeules



À Québec, le 23 avril 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jacqueline Demeules, épouse de feu monsieur Richard Petit, fille de feu dame Eugénie Mercier et de feu monsieur Ludger Demeules. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h30 à 11h et seraLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, ses filles : Andrée (Raynald Roberge), Martine (Denis Allard), Mireille (Yves Renaud); ses petits-enfants : Michel (Nancy Verret), Marie-Ève (Louis Robitaille), Mario (Geneviève Mallette), Martin, Nicolas (Kassandra Dignard) et Hélène (Nicolas Lessard); ses arrière-petits-enfants : Malcom et Morgane Robitaille. Elle était la sœur de feu Roger, feu Laurette (feu Aldé Plourde), feu Liliane (feu Gaston Hamel), feu Marcel, feu Huguette (feu Jean-Claude Guérin), feu Monique (feu Roger Trudel), feu Paul-André (Mireille Flamand), feu Micheline (Marcel Lepage). Elle était la belle-sœur de feu Denise Petit (feu Robert Gariepy, Suzanne Dion) et feu Laurent Petit (feu Irène Crépeau, Murielle Francis). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs ses neveux et nièces, ses cousins et cousines; autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca.