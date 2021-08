Aide aux aînés: Trudeau s’engage à bonifier le Supplément de revenu garanti

Les libéraux ont promis jeudi de débloquer 500 $ par an pour les aînés vulnérables qui vivent seuls afin de bonifier le Supplément de revenu garanti (SRG) et de continuer à aider cette catégorie de la population à faire face à la pandémie.

• À lire aussi: Trudeau sensible aux «préoccupations environnementales» soulevées par le 3e lien

• À lire aussi: Achat d’une première propriété: le NPD souhaite aussi doubler le crédit d’impôt

«On va augmenter jusqu’à 500 $ le revenu de Supplément de revenu garanti pour les aînés seuls âgés de 65 ans et plus et jusqu’à 750 $ pour les couples», a affirmé Justin Trudeau lors d’un point de presse à Québec en matinée.

Une mesure qui pourrait profiter à 2,2 millions d’aînés, selon le Parti libéral du Canada.

Cette promesse s’ajoute aux propositions avancées pour les aînés depuis le début de la campagne électorale des libéraux, dont l’amélioration des soins de longue durée avec un financement de 9 milliards $, imposé sous certaines conditions pour les provinces et qui pourraient avoir un empiétement sur leurs compétences en santé.

Le parti de Justin Trudeau souhaite également doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire pour aider les aînés à rester plus longtemps chez eux.

Interrogé une fois de plus sur les transferts en santé et la hausse réclamée unanime par les provinces sans condition, le premier ministre sortant n’a pas encore précisé clairement ses intentions à ce sujet.

«On a été extrêmement content de pouvoir travailler en partenariat avec le premier ministre Legault et les autres premiers ministres pendant cette pandémie pour investir des milliards de dollars immédiatement dans le système de santé», a-t-il répondu.

Des mesures insuffisantes pour le Bloc et le NPD

L’annonce de Justin Trudeau pour les aînés a rapidement fait réagir les chefs bloquiste et néodémocrate, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh.

«Cette annonce ne répond pas à la demande des aînés et du Bloc québécois. Moins de 50 $/mois pour un programme d’appoint alors que les Libéraux maintiennent la discrimination contre les 65-75 [ans]. La hausse de la pension demeure nécessaire», a écrit sur Twitter M. Blanchet, quelques minutes après le point de presse du leader libéral.

M. Singh a pour sa part fait savoir par communiqué que «les promesses de Trudeau aux aîné.es sont vident de sens s’il ne met pas fin aux soins à but lucratif».

«Les entreprises de santé à but lucratif ont laissé nos proches vulnérables lors de la pandémie. Justin Trudeau a voté pour les laisser continuer à tirer profit de leur santé. Nos aîné·es ne peuvent plus se permettre les promesses vides de Justin Trudeau», a précisé M. Singh qui souhaite mettre fin au système privé de centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).