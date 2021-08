Alerte de tornade dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

Environnement Canada a lancé jeudi une alerte de tornade pour plusieurs secteurs de l’Est-du-Québec.

Amqui et la région de Rimouski et Mont-Joli sont visés par l'alerte de l’agence fédérale.

«À 13h38 HAE, les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles. L'orage se déplace vers l'est et les collectivités sur sa trajectoire comprennent : saint-Léon-le-Grand, Causapscal, Lac-au-Saumon», peut-on lire.

Une veille de tornade est aussi en vigueur pour le parc national de la Gaspésie – Murdochville, ainsi que Restigouche – Bonaventure.

