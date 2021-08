PARÉ, Jean-Pierre



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 13 août 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Paré, conjoint de dame Angéline Dupont. Il était le fils de feu monsieur Gloria Paré et de feu dame Bernadette Caron. Il demeurait à Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Angéline, ses filles et ses gendres : Nathalie (Marcel Guillot), Mélissa (Grégoire Paré) et il était le père de feu Jean-François; ses petits-enfants : Frédérique Paré et Catherine Paré Guillot; les enfants de sa conjointe : Dany Labrecque (Chantal Labbé), Sylvie Labrecque (Mario Fournier) et leurs enfants Jonathan et Rebecca Dupont ainsi que Roxanne Labrecque: sa soeur : Diane, et il était le frère de feu André, feu Jacques, feu Doris et feu Ginette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupont : feu Jules-Aimé (Véronique Labrecque), Rose-Hélène (feu Clément Racine), Mariette (feu Armand Blouin), Donat (Pierrette Verreault), Véronique (feu Normand L'Heureux), Yvon (Lise Bolduc), et il était le beau-frère de feu Rose-Aimée (feu Rock-Yvon Giguère), feu Henri et feu Normand. Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Carmen Tremblay, ses amis proches qui l'ont si bien soutenu Pierre Dumaine, Guy Paré, Marcel Chevalier, Jean Corriveau, Carolle et Richard Bois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement les docteurs Christine Lemay, Pierre Boutet et Caroline Kochuyt. Elle remercie également les infirmiers et infirmières de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/et/ou Association Pulmonaire du Québec800, Boul. de Maisonneuve Est, bureau 800, Montréal, Qc, H2L 9Z9https://pq.poumon.ca/faire-un-don/