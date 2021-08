NADEAU, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 aout 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur André Nadeau, époux de feu madame Florence Couture, fils de feu madame Marie-Rose Sanfaçon et de feu monsieur Alexandre Nadeau. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléancesà partir de 13h30,La mise en niche des cendres se fera au même endroit par la suite. ll laisse dans le deuil ses enfants : Martine et Claude; ses petits-enfants : Mikael et Vincent; ses frères et sœurs : feu Yves (feu Thérèse Chouinard), Françoise (feu Adrien Ruel), feu Pierrette (feu Bernard Boulanger), feu Colette, feu Monique (Gérard Santerre), Jacques (France Lecavalier), feu Nicole (feu Albert McKinnon) et Micheline (Marcel Gaudreault); son beau-frère et ses belles-sœurs : feu Paul-André (feu Gabrielle Guy), feu Lucette (feu Paul-Émile Fortin), Thérèse (Léo Nadeau), Rosie (Raymond Thibault), Huguette (Guy Boivin), Marthe (André Routhier), Normande (Gabriel Ouellet) et Francine (feu Gilles Bissonnette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au docteur Michel Tremblay pour sa compétence, son grand dévouement et ses qualités humaines; aux docteurs Christophe Hamel et Frédérique Bissonnette et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués dans le plus grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 1 888 939-3333, site web : www.cancer.ca - Des formulaires seront disponibles sur place.