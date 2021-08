MARTIN, Berchmans (Bert)



À l'Hôpital Laval de Québec, le 28 décembre 2020, à l'âge de 70 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Berchmans Martin, conjoint de Mme Cécile Villeneuve. Fils de feu Jean Martin et de feu Adéline Miville, ancien policier de l'arrondissement de Charlesbourg, il demeurait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude, Isabelle (Guy Lessard), Yan (Catherine Bastien) et Audrey-Anne (Nicolas Pothier); ses petits-enfants : Elise May Lapierre, Sydney Lessard, Nora Chrétien, Victor Chrétien et Alek Lessard; ses frères et sœurs : Valmont, France (Lucien Boilard), Marie-Josée (Normand Tremblay) et feu Jean-Louis (Nicole Mathieu); sa belle-mère : Mme Thérèse Bolduc ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux amis et anciens collègues. La famille recevra les condoléances au :de 10h30 à 13h40.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins, leur compassion leur grande humanité à l'égard de M. Martin.Pour rendre hommage à M. Martin,nous vous invitons à visiternotre site Internetwww.sylviomarceau.com