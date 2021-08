BÉLANGER, Pierre



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 31 juillet 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Pierre Bélanger, fils de feu dame Mariette Grenier et feu monsieur Marcel Bélanger. Il demeurait à Québec.de 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Jo Bélanger (Jérôme Fournier); son fils Nicolas Bélanger (Nadia Zhukovskaya); ses petits-enfants : Emma, Maxim et Théodore; son frère Marc (Nicole Nicol); ses sœurs : Manon (Gaétan Jacques) et Suzy (feu Jean Larouche, Yves Poulin); ses neveux et nièces : Anne-Marie, Julie, Alexandre, Simon, Charlotte, Gabrielle et leurs conjoint(e)s; ainsi que parents et ami(es) en particulier Denis Bernard. La famille tient à remercier tout le personnel des Hôpitaux : Hôtel-Dieu de Québec et Jeffery Hale pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385 ou à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec (Qc) G1S 2M4, tél. : (418) 684-2260.