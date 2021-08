PICARD, Thérèse Bilodeau



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 5 avril 2021, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée Madame Thérèse Bilodeau, épouse de feu monsieur Armand Picard. Elle était la fille de feu madame Valéda Racine et de feu monsieur Pierre Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Ferréol-Les-Neiges.où la famille recevra les condoléances une heure avant soit à 10 h. Elle laisse dans le deuil, ses enfants, son gendre et ses belles-filles; Claude (Rachel Pichette), Denis, (Claire Beaumont), Normand (Sylvie Caron), Céline (Christian Paquet), Martin (Christiane Pagé); ses petits-enfants adorés : Christian (Jacinthe Savard), Julie (Brian Cliche), Isabelle (Martin Vézina), Alexandre (Sophie Huard), Maude (Pierre-Luc Vézina) et Xavier; ses arrière-petits-enfants; Emma, Edward, Félix, Léo, Max, Sam et Marion; ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Gemma (feu Dominique Tremblay), feu Gérard (feu Jeannine Dupont), feu Henri (Thérèse Séguin), feu Joseph (feu Thérèse St-Gelais), Jeanne-D'Arc (feu Patrice Paré), Marcel (Jocelyne Racine) et feu Richard ; feu Marie-Anna Bilodeau (feu Fidèle Picard), feu Lorenzo Picard (feu Gilberte Roy), feu Antoinette Picard (feu Wellie Lachance), Jean-Paul Picard (feu Rose-Délima Leclerc), feu Florence Picard (feu Isidore Leclerc), feu Florida Picard (feu Gilbert Labrecque), Gemma Picard (feu Jérôme Picard), feu Simone Picard (feu Pierre Picard), feu Marcel Picard (feu Jacqueline Gagné), Nicole Picard (Raymond Bilodeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Pierre Boutet pour sa grande écoute ainsi que le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré du département de soins palliatif pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0