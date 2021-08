LIZOTTE, Émilio



C'est avec une grande tristesse que Madame Lise Lizotte et ses enfants vous font part du décès de Monsieur Émilio Lizotte, décédé à l'âge de 82 ans, à l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima le 22 août 2021. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 9 h à 10 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Lise; ses enfants : Stéphane, Sophie (Marco Lepage), Isabelle (Marc-Antoine Proulx); ses petits-enfants : Laury-Anne, Annabelle et Élodie; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Lizotte. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur générosité et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne www.fondationhndf.ca