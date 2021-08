Camping Stoneham: des policiers sous enquête après une fête qui a dégénéré

Des policiers de Saguenay font l’objet d’une enquête après avoir participé à une fête qui a dégénéré le week-end dernier dans la région de Québec.

Les évènements se sont déroulés samedi dernier dans un camping de Stoneham-et-Tewkesbury, au nord de la Vieille-Capitale.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée à se rendre sur le site un peu après 23 h pour une altercation.

Des membres du groupe refusaient de coopérer. Certains d'entre eux se sont identifiés comme étant des policiers.

La propriétaire du camping a raconté jeudi à TVA Nouvelles être encore sous le choc. Elle dit avoir contacté les policiers après que des membres du groupe s'en soient pris physiquement à un autre client du camping.

La victime, qui refuse de raconter son histoire publiquement parce qu'elle est encore secouée par les évènements, a prétendu au téléphone avoir subi une commotion cérébrale et un traumatisme crânien. L’homme aurait aussi un tympan perforé.

Il a affirmé: «Ils auraient pu me tuer.»

La direction de la police de Saguenay a réagi jeudi matin et confirmé la présence de policiers de son service à cette fête.

Elle n'est pas en mesure de préciser le nombre, mais a affirmé avoir été informée de l'enquête de la SQ en début de semaine.

Elle n'est pas non plus en mesure de dire qu'elle a été l'implication des policiers de Saguenay dans cette histoire.

«Les policiers sont toujours au travail, a confirmé le directeur du Service de police de Saguenay, Denis Boucher. Ils ont droit à la présomption d'innocence comme tout autre citoyen. Nous n'avons pas d'information à l'effet que l'un d'entre eux serait accusé, aurait commis des infractions criminelles. On laisse la Sûreté du Québec faire son enquête et on verra par la suite s'il y a lieu d'imposer des mesures disciplinaires.»