DUCHESNE, Claude

À Québec, le 15 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Claude Duchesne, fils de feu Ernest Duchesne et de feu Orpha Lussier. Il est allé rejoindre son épouse feu Lucile Boilard ainsi que ses frères et sœurs. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Annie et Isabelle (Jean-François Robidas). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Justine, Simon et Maxime. Il laisse aussi dans le deuil son beau-frère Roland Boilard, sa belle-sœur Céline Dumont (feu Daniel Duchesne), sa filleule Fanny Duchesne (Martin Gauthier), ainsi que des neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances au :de 14h à 16h.La famille aimerait remercier tout le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. En marque de sympathie, la famille demande de faire un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Social (FAIS), centre d'hébergement Charlesbourg, département des soins palliatifs (www.fondationfais.org).