DESCHÊNES DUVAL, Hélène



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 août 2021, à l'âge de 101 ans et 4 mois, est décédée madame Hélène Deschênes, épouse de feu monsieur Aimé Duval. Issue d'une famille nombreuse, elle était la fille de feu dame Mathilda St-Pierre et de feu monsieur Amédée Deschênes. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et depuis quelques années au Domaine du Lotus à L'Islet. Elle était la mère de: Yvonne, Jeannine (Fernand Cloutier), feu Thérèse, Laraine et Raynald (Louise Gagné). Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: Pierre, Sylvie, France et Jocelyn Leblanc, Sylvain, Gaétan, Manon et René Cloutier, Hélène, Béatrice, Mathieu et Olivier Caron, Valérie Chouinard, Pascale et Stéphanie Bernier, Simon, Marie-Michèle et Renaud Duval; leur conjoint(e); ses 26 arrière-petits-enfants et ses 12 arrière-arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Deschênes et Duval. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Domaine du Lotus qu'elle appréciait beaucoup et qui lui ont permis de vivre du bon temps ces dernières années. Un merci spécial à sa petite-fille Sylvie pour ses conseils, son soutien et sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.