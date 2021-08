GAGNÉ, Lise



À Laval, le 5 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Lise Gagné, épouse de feu monsieur Gaston Auclair. Elle était la fille de feu madame Irène Jeffrey et de feu monsieur Roland Gagné. Elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg).et de là au columbarium du Mausolée Marie de l'incarnation.Madame Gagné laisse dans le deuil son fils Serge Auclair (Marie-Andrée Lévesque); ses petits-enfants: Anne-Frédérique et Xavier Auclair; ses frères et sœurs: Claude (Carole Parent), Jean-Paul, Fernand (Mariette Malo), Jeanine (Léo Ferland) et Pauline (Yves Leclerc); son beau-frère Gaston Jeffrey (feu Pierrette Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auclair: Denise (Fernand Beaumont), Claudette (Jean-Rock Delagrave), Marcelle (Laurenzo Tardif), Lise (André Samson), Daniel (Johanne Laroche) et Michel (Anne-Marie Bergeron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Gaston Auclair, sa sœur Micheline; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Jean-Guy, André (feu Denise Latouche) et Yolande Auclair (feu Benoit Guay). La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca