BÉDARD, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gaston Bédard, époux de feu madame Adrienne Carrier. Il était le fils de feu Joseph Bédard et de feu Marie Brochu. Il demeurait à Ste-Agathe-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Simon Jr Laliberté); ses petits-fils Thomas et Benjamin. Il était le frère de feu Carmel (feu Benoit Beaudoin), feu Yvette (feu Laurent Boutin), feu Hervé, feu Normand (Julienne Laflamme), Lucienne, Yolande (Laurent Ratté), feu Ronald (feu Carmen Ménard); beau-frère de : feu Edgar (feu Carmen Vézina), feu Jeanne, René, feu Monique (Eddy Bédard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces qu'il aimait beaucoup ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Site web : cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire