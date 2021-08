Comment amorcer une réelle vie d’adulte?

J’ai 42 ans et je commence à me poser de sérieuses questions concernant mon passé. Je suis née dans une famille recomposée où les deux parents avaient des enfants d’une relation antérieure. Je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, alors qu’ils n’avaient pas planifié d’avoir un enfant, vu leur âge. Ma mère était rendue à 45 ans et mon père à 52.

J’étais belle, talentueuse, et je faisais l’envie de bien des fillettes de mon âge. Je fus extrêmement gâtée par mes frères et sœurs, et tout le monde me passait tous mes caprices. Je suis donc parvenue à l’adolescence dans un état de grâce constant. C’est là que ça s’est gâté. Me laissant séduire par de mauvaises influences j’ai commencé à consommer.

Très vite, j’ai vu que l’alcool et les drogues ça ne m’allait pas, mais j’étais incapable de m’en priver puisque ça me mettait dans un état d’euphorie que j’appréciais. À partir de là, je me suis engagée dans des relations de couple pires les unes que les autres, et surtout avec des hommes indignes de moi et de mon rang social, selon mes parents.

Mais rien ne pouvait m’arrêter sur la route de la découverte des substances jusqu’à ce que je frappe un nœud et qu’on me diagnostique un problème de bipolarité au début de la trentaine. J’ai totalement abandonné les drogues et un peu moins l’alcool, sans que cela n’améliore mes relations de couple.

Puis un jour, par hasard, est remontée en moi une sensation désagréable vécue dans l’enfance quand mes parents, surtout mon père, me faisaient clairement savoir qu’ils allaient s’isoler pour faire l’amour en me demandant de ne pas les déranger, mais en ne se privant pas de me faire entendre les cris qui émanaient de leurs ébats.

Leurs œillades sur le sofa du salon devant la télé par la suite, et les câlins qu’ils me faisaient pour me donner l’impression que je faisais aussi partie de leur bulle me rendaient extrêmement mal à l’aise. Est-ce que ça se peut que ce soit ça qui rende mes relations de couple si difficiles ? J’aimerais creuser ça, mais en même temps ça me fait peur.

Une fille marquée

Selon la psychologue française Sandrine Bonnefont « L’incestuel se différencie de l’inceste par le non-agir sexuel sur l’enfant. Mais le climat trouble qu’on crée parfois autour de l’enfant qui le subit, peut-être tout aussi dévastateur. » Et selon elle, encore « Certains parents pensent être cool en vivant leur intimité de manière aussi ouverte sans réfléchir aux conséquences que ça aura sur leur enfant. » Le sujet est vaste et complexe et je crois qu’une thérapie serait le seul moyen d’y voir clair.