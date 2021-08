BÉDARD, Mariette



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, le 16 août 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Mariette Bédard, fille de feu dame Emma Blondeau et de feu monsieur Philippe Bédard. Elle demeurait à Québec, anciennement Loretteville.et de là au cimetière du Parc commémoratif de la Souvenance. La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu André, Suzanne (feu Guy Montreuil), feu Céline (Paul-Ernest Lavoie), Denise (feu Victorien Larochelle), Colette, feu Gilbert, Cécile (feu Jacques Martel), Diane (Jean-Louis Martel), feu Germain, feu Julien, Élisabeth (Richard Albert), Claire (feu René Harvey), Louise (Réjean Loiselle), Thérèse (Pierre Gingras) et Adrien, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 2e étage Ouest du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com