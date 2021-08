FORTIN, André



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 17 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé entouré de ses fils, monsieur André Fortin, époux de feu madame Jeanne Fillion. Il demeurait à Donnacona.de 19 h à 21 h, et le samedi 28 août, à partir de 9 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Monsieur Fortin laisse dans le deuil ses fils : Christian (Manon Latulippe) et Jean (Gloria Allain); ses petits-enfants : Rémy (Clara Jorisch) et Gabrielle Fortin (Thomas-Louis Walsh); les enfants de Manon : Cédric (Caroline Léger) et Simon Leblanc (Sarah Lévesque). L'amie de monsieur Fortin Denise Côté. Il était le frère et le beau-frère de : feu sr. Jacqueline, feu sr. Marie-Paule, feu Bernard (feu Louisette Leclerc), feu Marie-Marthe (feu Henri Berrouard), feu frère Roland, feu Rolande (feu Donat Matte), feu Jean-Marie (feu Marie-Paule Julien); feu Lucien Fillion, feu Cécile (feu Marcel Marcotte), Fernande (feu René Mottard), Roland (feu Françoise Perron), feu Émile (Marthe Marcotte), feu Annette (feu Gaston Hardy), Isabelle (feu Julien Montambault), feu Gaston (Murielle Rivard), Simone (feu Armand Boulay), feu Paulette (feu Claude Leclerc), Camille (André Beaudry), feu Valentine Papillon (feu Grégoire Hardy). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca