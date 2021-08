GIROUX, Cécile



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 17 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Cécile Giroux, épouse de feu monsieur Antonin Martel. Elle était la fille de feu monsieur Horace Giroux et de feu dame Hosanna Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 8h30 à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Bruno Tremblay), Lise et Denis (Chantal Emond); ses petits-enfants: Simon (Kathy Chenard), Marianne (Samuel Barbeau) et Mathilde; ses arrière-petits-enfants: Jessyka et Antoine; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Laurentien pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association canadienne pour la santé mentale, 8255, boul. Henri-Bourassa, suite 220, Québec (Qc) G1G 4C8 tél. : 418-529-1979