BOUCHARD, Clémence Dufour

C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Clémence Bouchard survenu le premier août 2021 à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Âgée de 88 ans, Clémence est allée rejoindre ses parents Irène Lavoie et Alfred Bouchard, son mari qu'elle adorait Gérard Dufour, son frère Roger ainsi que de nombreux beaux-frères, belles sœurs et ami(e)s. Son départ laisse dans le deuil une grande famille qui l'a entourée et aimée jusqu'à la fin : 4 enfants dont elle était si proche, 9 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants chers à son cœur. Clémence a été une épouse, une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère hors du commun. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et la famille recevra les condoléances en présence des cendresà 9 heures 30Elle était la maman bien-aimée de Carolle Dufour (Claude Paquet), Réal Dufour (feu Claire Boisvenue), Yvan Dufour (Marie-France Blais) et Nathalie Dufour (Michel Paquin). Elle était la grand-maman chérie de Jean-Claude Paquet (Valérie Gagné), Pierre-Luc Paquet (Cynthia Gagné), Marc-André Paquet (Valérie Gagné), Alexandre Boisvenue-Dufour, Vincent Dufour, Renaud Dufour (Laurence Hébert), Maélie Dufour, Audrey-Anne Paquin et Catherine Paquin (Gabriel Daoust). Elle a eu le bonheur d'être l'arrière-grand-mère de Louis, Justin, Livia, Romy, Flavie, Laeticia et Alicia. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs (beau-frère et belles-soeurs) : Rita Bouchard, Laurette Bouchard, Léonard Bouchard, Raymond Bouchard (Pauline Jean), Murielle Bouchard (André Dumont) ainsi que Rolande Dufour. Elle va manquer à de nombreux neveux et nièces des familles Bouchard et Dufour ainsi qu'à ses précieuses amies. Ses 4 enfants qui l'ont accompagnée pour ses derniers moments sont très reconnaissants envers les ambulanciers, le personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. La qualité des soins prodigués ainsi que leur empathie face à notre épreuve nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec,Tél. : 418-525-4385.