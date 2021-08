MORIN, Lucie Beaudoin



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 28 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lucie Beaudoin, épouse de feu monsieur Jean-Nicol Morin, fille de feu Cyrille Beaudoin et feu Rose-Emma Duchesneau. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Vicky Paquet) et Valérie; ses petits-enfants : Guillaume et Audrey; ses frères et sœurs : Romuald (feu France Cossette), feu Laval (Pauline Labrie), feu Claude (Madelaine Bernard), feu Cécile (feu Clilfford Stobo), feu Gérard (feu Richère Foisy), feu Jacqueline (feu Patrick Caron) et Thérèse (Côme Roy), ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 8ième étage du Centre d'hébergement de Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale, 1 Av. du Sacré Coeur, Québec, QC G1N 2W1, Tél. : (418) 691-0766 ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Quebec City, Quebec G1S 3G3, Tél. : (418) 527-4294.