POULIOT, Andrée Potvin



À Québec, le 17 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Andrée Potvin, épouse de feu monsieur Edmond Pouliot. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Leblanc et feu monsieur Roch Potvin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Dre Kathleen Pouliot (Dr Jean-François Bellemare); ses petits-enfants : Alexandre Bellemare, David Bellemare et Michael Dean Bellemare; ses neveux et nièces : Denis Potvin, Karen R. Walls, Erik Walls, France Jacques, Lucie Jacques, Julie Potvin et Claude (dit Marie-Claude) Potvin; sa belle-sœur Monique Gagnon; ses cousines : Carmen Beauvais et Lise Beauvais ainsi que tous les autres membres des familles Potvin et Pouliot et plusieurs amis. La famille désire remercier son médecin de famille Dr Michel Turgeon pour son suivi et les bons soins prodigués. Un merci spécial au directeur de l'Habitation Vital pour son humanisme et son attitude bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.