VACHON, Patrice



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Patrice Vachon époux de Mme Diane Gilbert. Il était le fils de feu Mme Imelda Savoie et de feu M. Amédée Vachon. Il demeurait à Sainte-Marie. On retiendra de Patrice sa grande générosité et sa joie de vivre, et, comme il nous l'a si bien dit :La famille vous accueillera aule vendredi 27 août 2021 de 19 h à 21 h, le samedi 28 août 2021 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil outre son épouse Diane, ses frères et sœurs: Noëlla (Laurent Fontaine), Pierrette, feu Jacqueline, feu Miville (Ginette Gosselin) et Armande; ses beaux-frères et belles-sœurs: Réjeanne (feu Roland Mercier), Michel (Marguerite Trudel), Denis (Lucie Poulin), François (Lyne Gingras), Simon (Lynda Poulin), Armand, Lucie, Josette, Réjean (Sylvie L'Heureux), Hélène (Marcel Labonté) et Marthe (Peter Brkich). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, celui du CRIC à Lévis, ainsi que celui du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leur grand dévouement. Un merci spécial au Dr Danny Bourget ainsi qu'au Dr Alain Fillion pour tout l'amour et les bons soins prodigués. Des dons à la Maison Michel Sarrazin, https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=all ou à la fondation Le Crépuscule: https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don seraient appréciés.