HOULE, Marguerite Côté



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 13 avril 2021, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée madame Marguerite Côté, épouse de feu monsieur Léonidas Houle, fille de feu Laura Morin et de feu Ernest Côté. Elle demeurait autrefois à Saint-Agathe-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Jean-François Beaudoin) et Rémy (Suzanne Vaillancourt); ses petits-enfants : Jean-Raphaël Beaudoin, Marjorie Beaudoin (Patrice Germain), Pascal Houle (Mélissa Camirand) et Alexandre Houle; ses arrière-petits-enfants : Antoine Germain et Ève Germain. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Émile (feu Marie-Berthe Grenier), feu Marie-Ange, feu Alyre (feu Blanche Turcotte), feu Ernestine (feu Thomas Turcotte), feu Marie-Ange, feu Edmond, feu Marie-Laure (feu Wilfrid Jalbert), feu Philippe (feu Yvette Plante), feu Gérard (feu Cécile Jacques), feu Honorine, feu Rose-Aimée (feu Jules Jacques), Thérèse (feu Napoléon Rhéaume), feu Bernadette (feu Georges Poitras), feu Blandine (feu Denys Rhéaume), Blanche (feu Édouard Parent), feu Rita (feu Denis St-Hilaire), feu Albert Houle (feu Georgette Martineau), feu Agathe Houle (feu Normand McGee), feu Fernand Houle (Anne-Marie Chartrand) et de feu Jean-Marc Houle. La famille désire adresser ses sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour les excellents soins prodigués à leur mère pendant les 9 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam), à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/fr/) ou simplement par un don de soi comme savait si bien le faire Marguerite avec tellement de générosité.à compter de 9 h.