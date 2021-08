MORIN, Cécile Fradette



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 8 août 2021, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Cécile Fradette, épouse de monsieur Edgar Morin, fille de feu Joseph Fradette et de feu Alvina Laferrière. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Isidore. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Linda, son gendre Michel Larochelle; ses petits-enfants : Keven (Kathie Baillargeon), Tommy (Andréanne Savoie-Dion) et Myriam (Francis Pomerleau); ses arrière-petits-enfants : Mathys, Ethan, Anthony, Jackson, Léa-Rose, Logan, Rosalie, Alexis ainsi qu'un futur bébé en 2022. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs : feu Thérèse, feu Alice (feu Joseph-Arthur Pomerleau), Jeanine (feu François Boutin), feu Pierre (feu Jeanine Cyr, Cécile Fradette) et Eugène; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin : feu Joseph (feu Thérèse Baillargeon), feu Gertrude (feu Albert Bolduc), feu Maurice (feu Pauline Roy), feu Paul (feu Hélène Boulet), feu Jean (feu Claire Roy) et feu Émile (Pierrette Baillargeon); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les excellents soins prodigués et merci particulier au Dre Boucher.à compter de 13h.