GOULET, Louyse Martel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Louyse Martel, épouse de feu monsieur Roger Goulet, fille de feu madame Yvonne Charland et de feu monsieur Adjutor Martel. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.suivie de l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Marie-France Brisson), Marie, feu Louis, André, Bruno et Symon; ses petits-enfants : Katia, Renaud, Dominic, feu Sonia, Myriam, Camille, Vicky, Annick et Marylou; plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Jeannine (feu Roger Fortier), feu Gérard (Thérèse Monaghan), feu Thérèse (feu Maurice Monaghan), Marie, Aline et René (feu Claudette Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet : Rita (feu Paul Gardner), feu Marcel (feu Agathe Villeneuve), feu Jean-Claude (Denise Arsenault), feu Fernand (Gilberte Poulin) et Lucien (feu Suzanne Miron, Danielle Labbé) ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et la direction de la résidence Les Jardins du Manoir pour l'amour et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière. Courriel : info@lauberiviere.org / Site Internet : www.lauberiviere.org