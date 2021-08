THERRIEN, Gilberte Sylvain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 août 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Gilberte Sylvain, épouse de feu Télesphore Therrien. Elle était la fille de feu Wilbrod Sylvain et de feu Rose-Anna Bélanger. Elle demeurait à Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera aule samedi 28 août 2021 de 9 h à 10 h 40.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pauline (Léandre Landry), Jacques ( Sylvie Boudreault), Denis (Luce St-Hilaire), Linda (Claude Labbé), Gilles (Dominique Grenon), Sylvie (Raynald Côté) et Brigitte ainsi que ses 15 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Ses frères et ses sœurs Sylvain: feu Philippe, feu Gérard (feu Simone Ferland), feu Robert (feu Fernande Jutras), feu Fernand (feu Denise Cyr), feu Émilienne (feu Robert Henry), Jeannine (feu Félicien Vigneault), feu Rosaire (feu Simone Martineau), feu Georges (feu Rita St-Hilaire), feu Claire et Paul (feu Denise Roseberry). ses beaux-frères et ses belles-sœurs Therrien: feu Eugène (feu Marguerite Loubier), feu Emma (feu Florent Nadeau), feu Rosalie (feu Validor Delisle), feu Obéline (feu Fortunat Gagné), feu Joseph (feu Céline Gagné) et feu Eugénie (feu Gérard Ferland). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, et amis(es). Dons suggérés: Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus(fabrique de Saint-Sylvestre) https://smdj.ca/financement-cva. La direction des funérailles est confiée à la